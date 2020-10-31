En son deprem nerede oldu? Artçılar devam ediyor mu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Pek çok kişi de 'Şimdi deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu?' sorularını araştırıyor. Peki, En son deprem nerede oldu? Artçılar devam ediyor mu? İşte 31 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ege Denizinde İzmirin Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizinde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, bugün saat 08.31de Seferihisarın 17.25 kilometre açığında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin. 7.33 kilometre açığında meydana gelen deprem İzmirde de hissedildi.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem sonrasında, 34’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşandı. Peki, En son deprem nerede oldu? Artçılar devam ediyor mu? İşte 31 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4.419 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç görevlendirildi. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildi.

AFAD UYARDI!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilliyor.