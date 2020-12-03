Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi. Peki, Bugün deprem nerede oldu? En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli ve son depremler listesi!
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 08.45'te merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birçok ilinde hissedildi. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ