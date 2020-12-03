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En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli ve son depremler listesi!

03 Aralık 2020 Perşembe - 9:23 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 9:25

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birçok ilinde hissedildi. Son dakika deprem haberinin ardından pek çok kişi de 'En son deprem nerede oldu?' sorusunu araştırıyor. İşte Afad ve Kandilli son depremler listesi...


Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi. Peki, Bugün deprem nerede oldu? En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli ve son depremler listesi! 
 
 
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 08.45'te merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birçok ilinde hissedildi. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi.
 
 
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 
 
 
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 
 

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