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En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi...

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:17 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 11:21

AFAD'dan gelen bilgilere göre Kayseri'de saat 10.27 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pek çok kişi, Kayseri'de meydana gelen deprem nedeniyle 'Deprem mi oldu?' sorusunu araştırıyor ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından kaydedilen son depremleri araştırıyor. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...


AFAD'ın son deprem verilerine gire  Kayseri'de saat 10.27 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kayseri Sarıoğlan İlçesi olarak kaydedildi. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'de saat 10.27 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 
 
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 5,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş internette son depremler listesini araştırıyor. 
 
 
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
 
 
 

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