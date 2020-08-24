En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi...

AFAD'ın son deprem verilerine gire Kayseri'de saat 10.27 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kayseri Sarıoğlan İlçesi olarak kaydedildi. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'de saat 10.27 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 5,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş internette son depremler listesini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ