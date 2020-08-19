19 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.119 2.40 EURO 8,6080 -2.24
USD 7,2290 -1.96 ALTIN 465,570 -1.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi...

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:54 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 17:54

AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre Ege denizinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok kişi, Ege denizinde meydana gelen deprem nedeniyle 'Deprem mi oldu?' sorusunu araştırıyor ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından kaydedilen son depremleri araştırıyor. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...


Kandilli ve AFAD'ın son deprem verilerine gire  Ege denizinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale Ayvacık'ta hissedildi. Depremin şiddetini Kandilli 2,8,  AFAD ise 3,4 olarak ölçtü. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat  15.48'de merkez üssü Ege denizi olan3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 
 
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 5,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş internette son depremler listesini araştırıyor. 
 
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
 
 
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
 
 

ETİKETLER

son deprem deprem son deprem listesi ege denizi deprem son depremler en son deprem nerede
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.