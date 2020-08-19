En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi...

Kandilli ve AFAD'ın son deprem verilerine gire Ege denizinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale Ayvacık'ta hissedildi. Depremin şiddetini Kandilli 2,8, AFAD ise 3,4 olarak ölçtü. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.48'de merkez üssü Ege denizi olan3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 5,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş internette son depremler listesini araştırıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ