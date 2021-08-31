En son deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çataklı, paylaşımında "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ