En son deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. EGE Denizinde, Muğlanın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizinde, Muğlanın Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. merkez üssünü Muğlanın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datçada hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
EN SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?
KANDİLLİ SON DEPREMLER
AFAD SON DEPREMLER