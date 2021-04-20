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En son deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

20 Nisan 2021 Salı - 8:39 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 8:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizinde, Muğlanın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Korkutan depremin ardından pek çok kişi de 'Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu?' sorularını araştırıyor. Peki, En son deprem ne zaman oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD bilgilerine göre yaşanan son depremler...


Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. EGE Denizinde, Muğlanın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
 
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizinde, Muğlanın Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. merkez üssünü Muğlanın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09da meydana geldi. Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datçada hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
 
 
EN SON DEPREM NE ZAMAN OLDU? 
 
KANDİLLİ SON DEPREMLER
 
 
AFAD SON DEPREMLER
 
 

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