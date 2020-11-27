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En son deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler ve hissedilen iller

27 Kasım 2020 Cuma - 12:23 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 12:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Malatya depreminin ardından Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yaşayan pek çok kişi de 'Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Deprem hangi illerde hissedildi?' sorularını araştırıyor. Peki, En son deprem ne zaman oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD bilgilerine göre yaşanan son depremler...


AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat  11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
 
Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11.27'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.
 
 
 
EN SON DEPREM NE ZAMAN OLDU? 
 
AFAD SON DEPREMLER
 
 
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
 

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