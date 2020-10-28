Raşit Bağzıbağlı'dan açıklama! En Şık Benim neden yok? TV8’de yayınlanan Raşit Bağzıbağlı’nın programı bitti mi?

En Şık Benim programı neden yok, bitti mi? Hafta içi her gün saat 18.00’de TV 8’de yayımlanan Raşit Bağzıbağlı’nın programı dün ve bugün saatinden ekranlara gelmedi. En Şık Benim programının ekranlara gelmemesi TV8’de yayınlanan Raşit Bağzıbağlı’nun programı bitti mi? sorularına neden oldu. İşte detaylar…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim programı dün ve bugün ekranlara gelmeyince izleyiciler ‘’En Şık Benim neden yok?’’ sorularına yanıt arıyor. Dün ve bugün programın yayın saatinde yayınlanmaması ve MasterChef Türkiye'nin de daha erken saatte başlaması izleyicilerin programın neden yayınlanmadığını araştırmasına neden oldu.

EN ŞIK BENİM NEDEN YOK?

En Şık Benim programı TV’ yayın akışında yer almıyor ve neden yayınlanmadığının sebebi henüz bilinmiyor. Ancak En Şık Benim‘in akıbeti ile ilgili açıklama programın jüri üyesi İşte Raşit Bağzıbağlı’dan geldi. Ekran macerasına ara verdiklerini sosyal medya hesabından paylaşan Raşit Bağzıbağlı, yaptığı paylaşıma şu notu düştü: “Bugünden itibaren kısa bir süreliğine ekranlarda olmayacağız ancak yeni sürprizlerle yakında sizlerleyiz.''

EN ŞIK BENİM FORMATI

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