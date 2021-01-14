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En korkunç selfie! Kadının arkasından geçen adam...

DHA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 20:41 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 20:41

Hindistan'da nehir kenarında selfie çeken kadın, arkasından geçerken düşen bir adamın kendisine çarpmasıyla nehre düştü. Akıntıya kapılan kadının cansız bedenine ulaşıldı.


Olay, Hindistanın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde meydana geldi. Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın düşerek kendisine çarpması sonucu nehre düştü. Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirdi.

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Hindistan selfie Akıntı
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