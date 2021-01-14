Olay, Hindistanın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde meydana geldi. Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın düşerek kendisine çarpması sonucu nehre düştü. Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirdi.
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- En korkunç selfie! Kadının arkasından geçen adam...
En korkunç selfie! Kadının arkasından geçen adam...
DHA | 14 Ocak 2021 Perşembe - 20:41 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 20:41