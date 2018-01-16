En karanlık ay! Sadece 6 dakika güneş yüzü gördüler!

Haber sitesi RBK'nın aktardığına göre, her yıl aralık ayı diğer aylara kıyasla çok daha az güneşli olsa da, kent sakinleri bu kez güneşi neredeyse hiç göremedi.

'NORMALDE ARALIKTA GÜNEŞ ONLARCA SAAT GÖRÜLÜYOR'

Bulutların kapattığı güneş, kendisini bir türlü göstermedi ve 2017 Aralık ayı Moskova 'nın tarihinin en karanlık ayı oldu.

?Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Hidrometeoroloji müdürü Roman Vilfand "Aralık ayında Moskova semalarında yalnızca 6 dakika kendini gösterdi. Normalde aralık ayında güneş onlarca saat görülüyor, ancak bu kez şaşırtıcı bir durum oldu" dedi.

Vilfand, bu durumun havanın bulutlu olmasına yol açan siklonik girdapların 'anormal derecede' sık görülmesinden kaynaklandığını belirtti.

'HAVA SICAKLIĞI NORMALİN ÜZERİNDEYDİ'

Vilfand "Bu yıl ayrıca hava da çok sıcaktı. Normalin 5-8 derece üzerindeydi. Bunun nedeni Atlantik'ten (Atlas Okyanusu) hava kütlelerinin gelmesi, girdaplar da oralardan geldi. Bu da güneşin neredeyse hiç görülmemesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar Moskova'nın en karanlık ayı 2000 yılında yaşanmıştı. Kentte o yıl aralık ayında yalnızca 3 saat güneş görülmüştü.