Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü alan Aydilge, ''Bu daha başlangıç, dizimizin adı Çatı Katı Aşk, tabi ki hep zirvede ve çatıda olacağız'' diyerek şarkısını seslendirdi.
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En İyi Dizi Müziği Aydilge ile Çatı Katı Aşk'ın!
11 Ağustos 2020 Salı - 17:22 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 17:22
Kanal D'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'ın dillere dolanan ''Nasıl İnansam?'' şarkısına imza atan Aydilge, bu şarkısıyla ödül aldı.
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