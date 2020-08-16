En hızlı Maserati’ler tanıtıldı

Maserati, performans serisi Trofeo’yu genişleterek tarihinde bir sayfa daha açıyor. Marka, 2018 yılında SUV’un tepe noktası ve en güçlü versiyonu olarak lanse ettiği Levante Trofeo’nun ardından Ghibli ve Quattroporte modellerini de Trofeo serisine ekledi.

Maserati'nin safkan İtalyan kimliğini vurgulamak için Trofeo serisi; Quattroporte’de yeşil, Levante’de beyaz ve Ghibli’de kırmızı olmak üzere ülkenin bayrağının renkleriyle yollara çıkıyor. Ghibli ve Quattroporte Trofeo, gücünü 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 üniteden alarak 580 HP güç ve 730 Nm tork üretiyor.

Markanın ürettiği en hızlı sedanlar

Serinin öncü modeli Levante Trofeo’da rüştünü ispatlayan ve Ghibli ile Quattroporte Trofeo’da da kullanılan çift turbo beslemeli V8 motor, Maranello’da yer alan Ferrari fabrikasında Maserati’nin teknik niteliklerine uygun olarak üretildi. En güçlü SUV Levante Trofeo’nun ardından Masereti’nin sedan modelleri için de etkileyici bir performans sunması için değiştirilerek özel olarak optimize edilen V8 motor, Ghibli ve Quattroporte’ye entegre edildi.

Ghibli modelinin tarihinde ilk kez kullanılan bu ünite daha önce Quattroporte GTS’de 530 HP’lik versiyonuyla kullanılmış ve hafızalara kazınmıştı. Bugün gelinen noktada ise 580 HP gücündeki V8 motor, yakıt verimliliği ve emisyon standartlarıyla uyumlu olarak yeni Ghibli, Quattroporte ve Levante Trofeo modellerinde hayat buldu. Üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken V8 motor, Ghibli Trofeo ve Quattroporte Trofeo’yu 326 km/s maksimum hız ile bugüne kadar üretilen en hızlı Maserati sedanları yaparken, Levante Trofeo’yu ise 302 km/s maksimum hıza ulaştırıyor. Ghibli Trofeo ve Quattroporte Trofeo, Grugliasco'daki (Torino) Avvocato Giovanni Agnelli Fabrikasında (AGAP) ve Levante Trofeo ise Mirafiori (Torino) fabrikasında üretilecek.