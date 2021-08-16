En Hamarat Benim formatı nedir, nasıl başvuru yapılır? En Hamarat Benim programı ve sunucusu!

En Hamarat Benim yarışma programı Fox TV’de başlıyor. Talya Prodüksiyon'un yapımı üstlendiği En Hamarat Benim'in yönetmen koltuğunda Mehmet Şengün otururken, programın sunuculuğunu Kadir Ezidi üstleniyor. Peki, En Hamarat Benim formatı nedir, büyük ödül ne?

Fox Tv'de yeni bir yarışma programı yayın hayatına giriyor. Ekranların sevilen ve sempatik sunucusu Kadir Ezildi'nin programın sunuculuğunu üstlenirken En Hamarat Benim programı, formatı, sunucusu gibi detayların araştırması başladı. Peki, En Hamarat Benim formatı nedir, büyük ödül ne?

EN HAMARAT BENİM FORMATI NEDİR?

En Hamarat Benim yarışma programında; temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığına güvenen kadınlar kıyasıya bir rekabete girecek.

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alacak.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacımız büyük ödülün sahibi olacak.

EN HAMARAT BENİM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Programa başvuru Fox Tv sitesi üzerinden alınacaktır.

EN HAMARAT BENİM BÜYÜK ÖDÜL NE?

En Hamarat Benim yarışmasının büyük ödülü henüz bilinmiyor.

EN HAMARAT BENİM SAAT KAÇTA?

Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği program En Hamarat Benim, hafta içi her gün saat 13:00'da Fox Tv izleyicisiyle buluşacak.