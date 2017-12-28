En güzel yeni yıl tebrik mesajları... 2018 yılbaşı hediyeleri...

En güzel yeni yıl tebrik mesajları ve 2018 yılbaşı hediye seçenekleri haberimizde yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı hediyeleri ve mesajları araştırılmaya başladı. Hazırladığımız yılbaşı haberi ile sevdiklerinize güzel bir gün yaşatabilirsiniz.
EN GÜZEL YENİ YIL TEBRİK MESAJLARI
-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!
-Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...
-Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2017 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!
-İşte sonunda buldum. Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir yeni yıl mesajını; Mutlu yıllar.
-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice ıyllara!
-Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim…
-Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.
-Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
-Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...
-Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYE SEÇENEKLERİ
- Güzel anılar biriktirmek isteyenler için polaraid makine
- Çikolata tutkunlarına farklı markalardan çikolata sepeti oluşturmak
- 2018'in beklenen konser ve etkinliklerine bir bilet
- Günün her saatinde ona sevginizi gösterecek bir saat
- Ellerini tutamadığınız zamanlarda sıcak kalması için bir çift kırmızı eldiven
- En sevdiğiniz resimleri bastırabilir ve mandallı fotoğraf asma ipi ile beraber kendisine hediye edebilirsiniz.
- Anlamlı bir kolye ya da benzer aksesuarlar
- Odasını sevdiği kokularla dolduracak renkli mumlar
- Bir tema çerçevesinde seçeceğiniz fotoğraflarla masa takvimi oluşturmak
- Sizin için özel olan bir yazarın, şairin kitabı veya ressamın tablosu