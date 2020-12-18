En güzel yazılı kısa ve öz Cuma mesajları 2020 ile Hadisli ayetli dualı Cuma mesajları gönderin!

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır” (Müslim, “Cum‘a”, 18) hadisiyle duyurulan mübarek gün geldi çattı. Dualar ve namazlarla idrak edilen bugünün maneviyatı yaşanırken, Cuma gününün kudretini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Cuma mesajları aramalarına başladı. Biz de en güzel yazılı kısa ve öz Cuma mesajları ile Hadisli ayetli dualı Cuma mesajlarını sizler için derledik.

Müslüman alemi anlam ve önemi büyük olan bir Cuma gününü daha yaşamanın mutluluğu paylaşmak için Cuma mesajları diye arama yapıyor. Bugün yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye 2 kat yazıldığına inanılırken Cuma mesajları ile bu kutsal günü hatırlatmak ve paylaşmak için en güzel anlamlı Cuma mesajlarını derledik. 2020 en güzel kısa ve öz Cuma mesajları ve hadisli ayetli duaları Cuma mesajları seçenekleri için devam edin…

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EN GÜZEL YAZILI KISA VE ÖZ CUMA MESAJLARI

*Ya Rabbim, gittiğimiz yolu hak, zorlukları kolay, imanımızı tam, sözlerimizi isabetli, yolun sonunda kabrimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

*Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı cumalar.

*Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı Cumalar.

*Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu Cumalar.

*Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı Cumalar.

*Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

*Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

*Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

*Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

*Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

*Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme

HADİSLİ AYETLİ DUALI DUA MESAJLARI

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

-Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

-Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır” (Müslim, “Cum‘a”, 18)