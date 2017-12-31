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En güzel ve en anlamlı yılbaşı mesajları! 2018 yılbaşı...

31 Aralık 2017 Pazar - 10:06 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 10:06

En güzel ve en anlamlı yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. 2018'e saatler kala en güzel yeni yıl mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Uzakta olan sevdiklerinizin yılbaşını en güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz.


En güzel yılbaşı mesajlarını sevdiklerinize göndererek onların yeni yıllarını kutlayabilirsiniz. Yeni bir yıl sona ererken bu özel günü sevdiklerinizle paylaşarak onları mutlu edebilirsiniz. İşte en anlamlı 2018 yılbaşı mesajları...

EN GÜZEL YENİ YIL TEBRİK MESAJLARI

- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...
 
- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
 
- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
 
-  Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..
 
- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

 

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...
 
- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice ıyllara!
 
- Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim…
 
- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.
 
- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
 
- Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

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