En güzel ve en anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

En güzel ve en anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını haberimizde derledik. Sevdiğiniz kişiyi bu özel günde çok daha fazla mutlu etmek için resimli Sevgililer Günü mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte en beğenilen 14 Şubat mesajları...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü için en beğenilen mesajları derledik. 14 Şubat Sevgililer Günü 2018 yılında Çarşamba gününe denk geldi. Bu günü unutulmaz yapmak için en güzel sözlerle sevdiğinizi mutlu edebilirsiniz.

EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

* Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

* Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.

* Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

* Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek. Sevgililer günümüz kutlu olsun Bitanem.

* Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…

* Bazen sorarlar, “Hayatında biri var mı” diye. Hayatımda biri yok. Birinde hayatım var. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

* Özleyeceksin! Kızıyordu, kıskanıyordu, küsüyordu, çok soru soruyordu; ama beni seviyordu diyeceksin! Sevgililer günün kutlu olsun.