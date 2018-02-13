En güzel ve en anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

Dünya çapında her sene kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü 2018 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Sevdiğiniz kişinin mutluluğunu daha da arttırmak için en güzel ve en anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını derledik. İşte seçenekler...
SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?
Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülke de bilinenen Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bugün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yabancı ülkelerde "Valentine's Day" olarak kutlanmaktadır. Günümüzde ise sevgililerin birbirine armağanlar aldığı, kartlar gönderdiği, özel yemeklere çıktığı bir gün olarak sürmektedir.
EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
-Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!
-Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!
-Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.
-Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.
-Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.
-Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!
Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile…
-Sana gülüm diyorum gülü sevdiğim için. Güle benzetmiyorum çabuk solduğu için.
-Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin
-Güneşin bile buz tuttuğu bir yerde yanan bir öpşey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir
-Bakışlar vardır insanı ömür boyu ağlatan Yollar vardır aşılması güç olan Kalpler vardır acılarla parçalanan Ve insanlar vardır ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte bırakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan…
-Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.