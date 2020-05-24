En güzel kısa bayram mesajları – Anneye, babaya, arkadaşa, akrabaya, sevgiliye Ramazan Bayramı 2020 kutlama mesajları

Ramazan Bayramı mesajları bayramın başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde aranıyor. Corona gölgesinde geçen 11 ayın sultanı Ramazan ayını sevdiklerine mesaj göndererek kutlamak isteyen vatandaşlar, bugün 1. Günü olan Ramazan Bayramı ile ilgili sözleri ve mesajları arama motorları üzerinden araştırıyor. Anne-babadan uzak, ziyaretlerin olmadığı bu ramazan ayında Instagram, Whatsup ve Facebook üzerinden yayınlayacağınız en anlamlı Ramazan Bayramı kutlama mesajları…

Ramazan Bayramı mesajları, sözleri, bayramın 1. Gününde yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar arkadaşlarına, dostlarına gönderecekleri anlamlı, kısa, uzun fark etmeden bayram mesajları ve sözlerini araştırılıyor. 23 Nisan Arefe günüyle başlayacak Ramazan Bayramı corona virüsü nedeniyle evlerde kutlanınca, yakınlara gönderilen mesajlar bu yıl daha bir anlamlı. Ramazan Bayramı kutlaması için birbirlerine gidemeyecek olan vatandaşlar Ramazan Bayramı ile ilgili sözleri ve mesajları sorguluyor. İşte Anneye, babaya, arkadaşa, akrabaya, sevgiliye Ramazan Bayramı kutlama mesajları

EN GÜZEL KISA BAYRAM MESAJLARI

Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle…