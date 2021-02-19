En güzel Cuma mesajları! Recep ayının ilk cuması için özel, güzel, dualı ve anlamlı cuma mesajları!

Recep ayının ilk cuma günü için pek çok kişi 'Hayırlı Cumalar' dileğinde bulunmak için dualı, anlamlı ve güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Müslümanların bayramı olan mübarek cuma gününde sevdiklerinize, cuma günü mesajları göndererek dilek ve temmennilerinizi iletebilirsiniz. İşte üç ayların ilk günlerini yasağıdığımız bu günde sevdiklerinize önderebileceğiniz dualı, anlamlı cuma mesajları...

Üç ayların ilk günlerini yaşadığımız Recep ayının ilk cuma günü sevdiklerinize güzel, anlamlı ve dualı mesajlarınızı gönderebilir, gönüllerini alabilirsiniz. Receb ayının ilk cumasına özel 19 Şubat, kısa ve uzun cuma mesajları...

DUALI CUMA MESAJLARI

Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetKendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar.

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.