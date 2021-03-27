En güzel Berat Kandili mesajları (Resimli-kısa-yazılı) burada! Dualı ayetli hadisli Berat kandili için kısa mesajları 2021

Berat Kandili mesajları Kandil vesilesiyle yoğun ilgi görüyor. Müslümanların kutsal kabul ettikleri günlerden biri olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Dua ve namaz ibadetleri yanında akrabaların, arkadaşların kandili kutlamak isteyenler kandil mesajları hakkındaki aramalarını sıklaştırdı. Kısa, uzun, resimli, ayetli, dualı, hadisli olarak farklı kandil mesajı göndermek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Biz de en güzel Berat Kandili mesajlarını derledik. İşte Berat Kandili mesajları 2021 ile resimli, kısa, öz, anlamlı, dualı, ayetli kandil mesajları…

Berat Kandili ibadetlerle, dualarla, namazlarla idrak ediliyor. Kandil günü ibadetlerini yerine getirirken vatandaşlar koronavirüs sebebiyle yüz yüze kandil kutlamanın zor olduğu bugünlerde kısa mesajlara yöneldi. Biz de günün anlam ve önemi nedeniyle ayetli, yazılı, yeni, anlamlı, kısa ve sözlü Berat Kandili mesajları derledik. İşte en güzel Berat Kandili 2021 mesajları ve sözleri…

Berat Kandili mesajları

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Sofranız Halil İbrahim sorası, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun…

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Alem-i İslam’ın Berat Kandil’ini tebrik eder; bu mübarek gecenin İslam Dünyası ve bütün insanlık ailesi için sulh, selamet, emniyet ve adalete vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147) Berat Kandilimiz mübarek olsun…

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Ağaçtan dökülen her yaprak duacınız Kur’an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller..

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat kandilin mübarek olsun.

Sevap bereketinin açıldığı gecede tüm kardeşlerim İnşallah bu bereketten nasiplenir. Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller.

Ellerin semaya açıldığı Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı kandiller dilerim.