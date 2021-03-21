En güzel Nevruz mesajları! Nevruz'da ne yapılır? Nevruz ritüelleri neler?

Türk devlet ve toplumlarında sevinç, mutluluk, neşe ve coşkuyla kutlanan bayramların başında, Nevruz Bayramı gelir. Nevruz’u, bazı Türk toplumları 21 Mart’ta bir gün kutlarken, bazı Türk Cumhuriyetleri bir haftaya yakın bir sürede, çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır. Peki, Nevruz'da ne yapılır? Nevruz Ritüelleri neler? En güzel, anlamlı Nevruz mesajları ve Nevruz'un önemi hakkında merak edilenler...

Anadolu ve Orta Asya medeniyetleri tarafından kutlanan Nevruz her yıl olduğu gibi bu yılda 21 Mart'ta çeşitli yörelerde etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. İlkbahar Gündönümünün gerçekleşmesi ile baharın gelişi ve dostluğun müjdeleyicisi Nevruz'da ülkeler kendilerine has geleneklerini yaşatacak ve kutlamalar yapacak. Peki, Nevruz nedir? Nevruz Bayramı neden kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? Nevruz Ritüelleri neler? İşte en güzel, anlamlı Nevruz mesajları ve Nevruz'un önemi

Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle Anadolu 'da coşkuyla kutlanıyor.

NEVRUZ'DA NELER YAPILIR? İŞTE NEVRUZ RİTÜELLERİ

Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

Nevruz Bayramı denince akla ilk gelen geleneklerden olan ve Türk halk kültüründe "yaşam otu" olarak adlandırılan semeni geleneği, Türk kültürünün önemli sembollerinden birini oluşturuyor. Bir miktar toprak konulan kaplara ekilen ve "semeni" adı verilen buğday, mısır ve nohut gibi çeşitli tahıllar, vatandaşlarca mart ayının başında birbirinden farklı ve rengarenk kaplarda yetiştiriliyor. Özenle bakılan ve bu süreçte yeşerip boy veren semenilerin boyu, Nevruz Bayramı'na kadar yaklaşık 15 santimetreye ulaşıyor. Yeni yılda umudun sembolü olan semenilerin bulunduğu ve kurdelelerle süslenen kaplar, 21 Mart günü sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bayram kutlamalarında evlerini ziyaret ettikleri eş, dost, komşu, hısım ve hasımlara armağan ediliyor.

Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.

Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.

Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.

Nevruzun tarihi Ergenekon 'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.

NEVRUZ İLE İLGİLİ ANLAMI SÖZLER VE MESAJLAR

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Nevruz Bayramı'nın tüm dünyaya bereket getirmesini temenni eder, insanlığın baharda bollukla karşılaşmasını umarım. Nevruz Bayramı'nız kutlu olsun...

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Virüsle mücadelede birçok ülke bolluğun, bereketin önemini anladı. Nevruz zamanı tüm dünyanın bolluk içinde yaşamasını, herkesin baharı görmesini temenni ederim. Nevruz Bayramı kutlu olsun.

Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Yeşilin binbir tonunun görüldüğü doğada baharın gelişi Nevruz ile karşılanacak. Nevruz'un 2021 yılında da tüm dünyada bereketi getirmesi dileğiyle...

Baharın getirdiği bereket tüm dünyada daim olsun ve hiçbir ülke yoklukla mücadele etmek zorunda kalmasın.... Mutlu Nevruzlar...

Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Herkesin Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım, umarım her daim bolluk ve bereket içinde kalırız.... Mutlu Nevruzlar...

Ne kış kadar soğuk, ne yaz kadar sıcak bahar aylarında herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlarım...

Dünyanın döngüsü ve devamlılığı için büyük önem arz eden baharın sembolu, ekinlerin ve çiçeklerin gelişinin müjdeleyicisi Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım...

NEVRUZ NEDİR?

Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır. Türk dünyasında Nevruz; Navruz, Novruz, Sultanı Nevruz, Sultanı Navrız, Navrez, Nevris, Naorus, Novroz, Navrıs, Nevruz, Norus, gibi bazı ağız farklılıklarıyla ifade edilmektedir. Türk devlet ve topluluklarında; Ulustın Ulu, Ulusun Ulu Günü, Ulu Kün, Ergenekon, Çağan, Babu Marta, Körklü Marta, İlkyaz Yortusu, Yeni Gün, Yengi Kün, Yeni Yıl, Mart Dokuzu, Mereke, Meyram, Nartukan, Nartavan, Isıakh Bayramı, Altay Ködürgeni, Bahar Bayramı, Yörük Bayramı, Mevris gibi sözcüklerle de adlandırılmakta ve farklı Türk toplumlarında aynı gün kutlanmaktadır.

Çin kaynaklarına göre Türkler, milattan yüzlerce yıl önce, “21 Mart”ta hazır yemekleriyle bahar şenlikleri için kıra çıkar ve baharın gelişini yeniden diriliş anlayışı içinde kutlarlardı. Kaynaklar, Türklerde yılbaşı gününün baharın başlangıcında olduğunu işaret etmektedir. İlkbaharın başlangıcı, mart ayıdır. 12 hayvanlı Türk takviminde de yılbaşı, 21 Mart Nevruz günüdür ve Türkler bugüne “yengi gün” demektedirler. Nevruz, Türk destanları içinde karşılığını, Ergenekon’da bulmuştur. Bu nedenle Nevruz kutlamalarının bir diğer adı da “Ergenekon Bayramı”dır. Türkler tarafından M.Ö. III. yüzyıldan beri kutlanan ve genelde Yeni Gün olarak adlandırılan Nevruz, Osmanlılarda da bahar bayramı ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlanmıştır.

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

Dünyanın en geniş kültürüne sahip Nevruz Bayramı, "kötü söz orucu", "çevre temizliği ve alav alav", "ölü bayramı", "yaşlı ve hastaları ziyaret", "çocuk günü", "gençlik günü" ve "yeddi levin" olmak üzere 7 aşamada icra ediliyor.

Bayramdan 2 hafta önce, inananlar tarafından kötü söz orucu tutuluyor. Bu çerçevede kötü söz konuşmanın günah sayıldığı nevruz boyunca, herkes geçen yılın sıkıntılarını, acılarını unutmaya çalışırken, küs olanlar ise barıştırılıyor.

Uzun ve sert kış aylarından sonra tabiatın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden nevruz, Orta Asya'dan Anadolu'ya birçok coğrafyada toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle varlığını koruyor.

Çin kaynaklarında, milattan önce 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında şenlik düzenlediğinin yer alması dolayısıyla geçmişi o yıllara kadar dayandırılan nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olarak da kabul ediliyor.

Kelime olarak "yeni gün" anlamına gelen bu özel günde, tabiatın canlamasıyla yeni bir yılın başladığına ve ne kadar bolluk, bereket, yardımlaşma ve dayanışmayla geçirilirse tüm senenin o şekilde geçeceğine inanılıyor.