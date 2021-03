En güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları!

Tüm dünyada pek çok kadın toplumsal statü kazanımı konusunda mücadele veriyor. Ekonomik, sosyal, siyasal hakların yanında kadınlar, kendilerinin farklı durumlarla özdeşleştirilmelerinden duydukları rahatsızlıklardan, kadın cinayetlerine, topluma ve iş hayatına yeterince katılım sağlayamamalarından bedenleri ve cinsel yönelimlerine kadar olan tüm talepleri düzenlenen etkinliklerle farklı biçimlerde dile getiriyor. Bu yıl Kadınlar Günü etkinlikleri koronavirüsün gölgesinde geçecek. Siz de yakınınızdaki kadınlara mesajlarınızı ileterek bu özel günde yanlarında olduğunuzu gösterebilir, destek verebilirsiniz. İşte En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. 8 Mart Kadınlar Günün kutlu olsun.

Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Kadının, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettikleri yeri aldığı toplumumuzda, daha iyiye, daha güzele en hızlı ve emin adımlarla ilerlemek ümidiyle. Kadınlar Günü kutlu olsun.

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O’da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!

Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık , mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.

Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için cok özelsin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum.

ATATÜRK'ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

'Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk

"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” Mustafa Kemal Atatürk

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." M.Kemal Atatürk"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" M.Kemal Atatürk

KADIN (Nazım HİKMET)

Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir Harman yerinde dokuz zilli Köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran. Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim hayat arkadaşımdır.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ (Nazım HİKMET)

Bugün Dünya Kadınlar günü. Unutulmamalı dünü, bugünü. Sevgi ve şefkat gösterelim. Koruyalım geleceğin küçüğünü. Türk kadını çalışır, emekçidir. Yalanları hiç olmaz gerçekçidir. Her zaman kıymet bilinmeli. Bugün Dünya Kadınlar günüdür. Kadınlar çileyi çok çeker. Gönüllere sevgi tohumları eker. Dilleri bal, pekmez sanki şeker. Bugün Dünya Kadınlar günüdür. Kavgaya hayır, istemezler eziyet. Hiç birinde yok ne kin, ne kötü niyet. Her birinde var pek çok büyük marifet. Bugün dünya kadınlar günüdür.