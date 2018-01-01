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En güzel 2018 yeni yıl mesajları! Yılbaşı tebrik mesajları...

01 Ocak 2018 Pazartesi - 11:10 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 11:10

En güzel 2018 yeni yıl mesajları haberimizde yer alıyor. Yeni yılın ilk gününde yılbaşı tebrik mesajlarını sevdiklerinize göndererek onları mutlu edebilirsiniz. İşte en anlamlı ve resimli yeni yıl mesajları...


En güzel ve en anlamlı 2018 yeni yıl mesajlarını sizler için hazırladık. 2018 yılının ilk gününde yılbaşı mesajlarını sevdiklerinize göndererek bu özel günü onlarla paylaşabilirsiniz. İşte en beğenilen yeni yıl tebrik mesajları...

EN GÜZEL RESİMLİ 2018 YILBAŞI MESAJLARI
 
- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...
 
- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
 
- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
 
- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..
 
- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...
 
 
- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...
 
- Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve bol para getirsin
 
- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!
 
- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!
 
- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

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