En güzel 19 Mayıs mesajları! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Atatürk'ün, milli mücadele planlarıyla, 1919'da ulusal kurtuluş mücadelesine giden yolda ilk adımı attığı 19 Mayıs Türk tarihinin önemli başlangıçlarından biri... Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Mücadelesi'ni Samsun'a ayak basarak başlattığı mücadelenin 102. yılı kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle geniş kitlelerin katılımıyla etkinlikler yapılamayacak olsa da bu önemli günde pek çok kişi evlerde bireysel olarak bile olsa coşkuyla kutlanacak. Biz de 19 Mayıs'ın anlam ve önemini belirten en güzel 19 Mayıs mesajlarını derledik. İşte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlatan kısa, anlamlı 19 Mayıs resimli kutlama mesajları, ve sözleri...

Atatürk'ün, kurtuluş mücadelesi başlattığı 19 Mayıs 1919 Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıkarak ulusal kurtuluş mücadelesine giden yolda ilk adımı attığı gün olan 19 Mayıs anlamlı etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 102. yılını kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı geçen yıl olduğu gibi koronavirüsün gölgesinde kutlanacak. Büyük çapta etkinlikler olmasa da, 19 Mayıs coşkusu, evlerde kutlanmaya devam edecek. Biz de 19 Mayıs'ın anlam ve önemini belirten en güzel 19 Mayıs mesajlarını derledik. İşte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlatan kısa, anlamlı 19 Mayıs resimli kutlama mesajları, ve sözleri...

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer "Zafer benimdir" diyebilenlerindir. K. Atatürk 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Mustafa Kemal Atatürk'ün geçlere armağanı, egemenliğimizin kıvançlı ve onurlu günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

19 Mayıs 1919'un 102. yıldönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Milletimizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını gururla anıyor ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı‘nı kutluyorum.

Düşman işgalinden kurtulmanın ilk adımı tam da bugün atılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkardığımız dersleri unutmayalım diye bugünü önce gençlere sonra herkese armağan etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.

Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık , huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Türkiye’de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmuyoruz. 19 Mayıs Bayramımız Kutlu Olsun

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.

Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygı ile anıyorum.

19 Mayıs'ta milletimizin geleceği olan gençlerimize nice başarılar diler vatanın ve milletin yükselişinde öncülük etmelerini temenni ederim.