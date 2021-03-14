En güzel 14 Mart Tıp Bayramı mesajları!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele 1 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Mücadelenin öncü saflarında yer alan ve zorlu şartlar altında pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanları için bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı her zaman olduğundan daha büyük önem taşıyor. Sağlık emekçilerine adanan 14 Mart Tıp Bayramı'nda tüm sağlık çalışanlarının mücadelesine ortak olmak ve yanlarında olduğunuzu belirtmek için en güzel 14 Mart Tıp Bayramı mesajlarını sizin için derledik. İşte en güzel, anlamlı, 14 Mart Tıp Bayramı mesajları, sözleri 2021!

14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının hizmet sorunlarına yönelik tartışmalar yaptığı, bilime katkı yapan kişi veya kurumların ödüllendirildiği anma ve kutlama günüdür. 1 yılı aşkın bir süredir koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı bu yıl her zaman olduğundan daha büyük önem taşıyor. Biz de bu özel günde tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. İşte en güzel, anlamlı, 14 Mart Tıp Bayramı mesajları, sözleri 2021!

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

“İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden üstün bir gayret ve sabır içinde çalışan, salgın sürecinin pelerinsiz kahramanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutluyorum.”

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

“Ülkemizin,Milletimizin sağlığı için canla başla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu olsun. İyi ki Varsınız”

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

“Yaşatmak için verdikleri mücadelelerle kalbimizde iz bırakan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.İyi ki varsınız…”

"Beni Türk hekimlerine emanet edin." M. Kemal ATATÜRK

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

Bir doktor gören bir göz ve hastalıkları tedavi etme yetisiyle donatılmıştır. Kötü anlarımızda bize umut veren odur. Tıp Bayramınız en samimi duygularımla tebrik ederim.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasıiçin fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.