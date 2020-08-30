En güvenilir yer kent mezarlığı

Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Sivas’ta Covid-19 bulaşma riskinin en düşük olduğu yer olarak sadece kent mezarlığının kalması dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’ de de etkisini sürdüren korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor.