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En düşük öğretmen maaşı ne kadar? MEB 2021 yılı bütçesi ne kadar oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

03 Kasım 2020 Salı - 15:39 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 15:39

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçesi görüşülüyor. Komisyona sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, norm kadro doluluk oranlarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesinde olduğunu söyledi. Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaptıklarını açıklayan Bakan Selçuk, resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmenin bulunduğunu belirterek komisyona öğretmenlerin maaşları, hazırlık ödeneği ile mali ve sosyal hakları ile ilgili bilgi verdi. Peki, En düşük öğretmen maaşı ne kadar? MEB 2021 yılı bütçesi ne kadar oldu? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...


2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı,  Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve  okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme  faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz  alanlar için Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini, 5,8 milyar liradan yüzde  94 artırarak 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz." dedi. 
 
 
Toplumun tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim  hizmetlerini yürütebilmek için program bütçeye göre hazırlanan eğitim bütçesinin  211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak belirlendiğini bildiren Selçuk, bu  rakamın 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturduğunu  söyledi.
 
MEB'in 2021 yılı bütçesinin Program Bütçe'ye göre hazırlandığını  aktaran Selçuk, "Sınırlı kaynakların, topluma en yüksek faydayı sağlayacak  programlara tahsis edilmesi gerçeğinden hareketle Bakanlığımız faaliyetleri,  engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim, hayat boyu öğrenme,  ortaöğretim, ölçme, seçme ve yerleştirme, temel eğitim, uluslararası eğitim iş  birlikleri ve yurtdışı eğitim ve yönetim ve destek programlarına ayrılmıştır."  bilgisini paylaştı.
 
2 MİLYON ÖĞRENCİYE BURS, BARINMA VE EĞİTİM YARDIMI
 
2021 yılı bütçesinden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli  destekler sağlamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Selçuk, bu kapsamda tahsis  edilen ödenek tutarının 30,1 milyar lira olduğunu, 2 milyon öğrencinin  faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 13,9 milyar lira, 1 milyon 256 bin  öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 5,5 milyar  lira, 411 bin engelli çocuğun faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 4,8  milyar lira, öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde 1,9 milyar  lira, pansiyonlarda barınan 328 bin öğrenciye barınma desteği olarak 1,3 milyar  lira, ücretsiz kitap dağıtımı için 1 milyar lira, özel okul desteği kapsamında  891 milyon lira, üniversitelerde uygulanan harç desteği kapsamında 763 milyon  lira destek verileceğini açıkladı.
 
'500 BİN TABLET ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI'
 
Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan  öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 304 EBA Destek Merkezi, 127 mobil EBA  Destek Noktası oluşturduklarını bildiren Selçuk, EBA Destek Noktalarının  sayılarının hızla artmaya devam ettiğini söyledi.
 
Bakanlık olarak ilk aşamada ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından,  ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam  etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler  üzerinden yaptıkları sıralamalar doğrultusunda 500 bin öğrenciye tablet  bilgisayar ulaştırdıklarını hatırlatan Selçuk, ayrıca yerel yönetimler, sivil  toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler  tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç  sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle çalışmalar  yürüttüklerini ifade etti.
 
 
EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR? EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
 
Bakan Selçuk,  resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837  öğretmenin bulunduğunu, hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut  resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini dile getirdi.
 
40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısının yüzde  62'sine tekabül ettiğinin altını çizen Ziya Selçuk, şu bilgileri paylaştı:
 
"Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, ilköğretimde 16'ya,  ortaöğretimde de 11'e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen  doluluk oranları birbirine yakın bir seviyeye yükseltilmiştir. Norm kadro doluluk  oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde  93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir.
 
Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler  yapılmış ve 1 Temmuz 2020 itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan  9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4369 lira, ek ders ücretinin  saati net 18,22 lira olmuştur. Ayrıca, tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim  yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmektedir. 2020-2021 eğitim  ve öğretim yılında öğretmenlerimize 1210 lira ödenmiştir.
 
Bakanlığımızın üst yönetimine ilişkin hizmetler, yardımcı hizmetler,  hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, idari ve mali hizmetler, danışma ve  denetim faaliyetleri ile insan kaynakları yönetimine 2021 yılı bütçemizin Yönetim  ve Destek Programına 11 milyar 325 milyon 177 bin TL kaynak ayrılmıştır."
 

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