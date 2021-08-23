En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Yeni memur maaşlarına göre en düşük ve en yüksek memur maaşları…

2022 ve 2023 yıllarındaki maaşlara ilişkin zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona erdi. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 artış talep etmişti. Peki, En düşük memur maaşı 2021 ne kadar? Yeni memur maaşlarına göre en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar oldu?

Hükümet ile memur konfederasyonları memur ve memur emeklisinin zam görüşmelerine anlaşma sağladı. Memur ve memur emeklileri 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6 ayı için ise yüzde 8 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı 5.200 liraya oldu.

Yeni memur maaşları (en düşük ve en yüksek memur maaşları)

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yeni memur maaşlarına ilişkin şunları yazdı: "Ülkemizde bulunan emekli ve çalışan 6 milyonluk memur kesimini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri netleşti. Artan enflasyon ve pahalılık karşısında gelecek yıllarda rahat bir nefes almak isteyen memurların 2022 ve 2023 yıllarındaki alacakları zam oranı netleşti.

Sendikaların en düşük %21 zam teklifine karşılık hükümet 2022 yılının ilk altı ayı için %5, sonraki altı ayı için %6 ve enflasyon farkı teklifi sunmuştu.

Yeni görüşmelerin neticesinde 2022 yılının ilk altı ayı için %5 + enflasyon zammı, 2022 ikinci altı ay için de %7 + enflasyon zammı şeklinde açıklanmıştır. Sendikaların talep etmiş olduğu seyyanen zam yerine 135 TL toplu sözleşme ikramiyesinin 400 TL’ye çıkarılması Bakanlık tarafından sendikaya sunulmuştur. "