En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte memur zam oranları ve seyyanen zam

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı kamuoyuyla paylaştı. En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte memur zam oranları…

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen imza töreninde kamuoyuyla paylaşıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Kamu işçilerine birinci 6 ay için yüzde 12 zam, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Bakan Vedat Bilgin, en düşük maaş alan kamu işçisine 500 TL düzeltme yapıldığını açıkladı. Bilgin “En düşük ücretli memurumuza 500 lira zam yaparak 4100 liraya getirdik" " kamu aylık ücretini ortalama 5835 liraya getirdik” dedi.

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.

Özetle Seyyanen 500 TL 1. altı ay yüzde 12 2. altı ay için de yüzde 5 zam yapıldı.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİ ORTAK BELİRLEMİŞTİ

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.