En düşük hava sıcaklığı Kars'ta ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 8, Iğdır'da 6, Erzurum'da 4, Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.



Öte yandan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitki ve araç camları kırağıyla kaplandı. Araç camlarındaki kırağıyı bazı sürücüler kazıyarak temizledi. Bitkilerde oluşan kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.