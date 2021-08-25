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En düşüğü 5.700 TL oldu! Flaş detay, 1.352 lira zam...

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 12:21 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 12:33

Milyonları ilgilendiriyor. 5.700 TL'ye yükseliyor. Yapılan zam ile birlikte 1.352 liralık fark oluşuyor. Uzun süredir bekleniyordu. Ve belli oldu. Memur ve memur emeklisi zam oranları netleşti. Birçok kişi en düşük memur maaşının ne kadar olduğunu merak ediyordu. İşte detaylar...


Milyonlarca kişinin maaşı değişiyor. Yeni maaşlar belli oldu. En düşüğü 5 bin 700 TL olacak. 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklamıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türk çalışma hayatında ilk defa bu oranda artış önerilmektedir" dedi. Bakan Bilgin ayrıca "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır" açıklamasında bulundu.
 
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 31 ZAM
 
CNN Türk'te yayımlanan habere göre, memurların 2022-2023 yılına ilişkin olarak zamları belli oldu. En düşük memur maaşı 2 yıllık toplam zam artış oranı yüzde 31 oldu. 2 yılda 1352 lira maaşlarında fark olmuş olacak. En düşük memur maaşı 4348 liradan 5700 liraya yükselmiş oldu.

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