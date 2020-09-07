En çok vaka olan iller! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti - Toplam vaka sayısının 279 bin 806, can kaybının 6 bin 673, ağır hasta sayısının 1102'ye yükseldiği son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı. 1013 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 251 bin 105 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca koronavirüs vaka sayısının en çok artış yaşandığı beş ili de açıkladı. İşte Koronavirüs Haftalık Durum Raporu'nda yayımlanan verilere göre en çok vaka olan iller…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste en çok artış yaşandığı ve ağır hastanın en yoğun yaşandığı illeri açıkladı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide Kovid-19 tespit edildi. İşte Türkiye’de en çok vaka olan iller…

205 KİŞİ 7 GÜNLÜK SÜREDE KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

24-30 Ağustos tarihlerini kapsayan son rapora göre, 30 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7 milyon 47 bin 282, toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550, ölüm sayısı 6326 olarak kayıtlara geçti.

Yedi günlük sürede yapılan test sayısı 700 bin 942 olarak gerçekleşti. Testler sonucunda 10 bin 297 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 205 kişi 7 günlük sürede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Rapora göre vakaların (toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550) yüzde 49'u kadın, yüzde 51'i erkek. Tüm vakalar içinde en çok 15-24 yaş grubunun hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Buna göre toplam vakaların yüzde 6.9'u (18 bin 563) 15 yaş ve altı çocuklarda görüldü.

Vakaların yüzde 13.9'u (37 bin 456) 15-24 yaş arasında, yüzde 49.9'u (133 bin 78) 25-49 yaş grubunda, yüzde 18.7'si (50 bin 303) ise 50-64 yaş arasında, yüzde 8.7'si (23 bin 358) 65-79 yaş grubunda, yüzde 2.5'i (6791) ise 80 yaş ve üzerinde gerçekleşti. Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir vaka mevcut.

2 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR

Rapora göre, salgının başladığı 11 Mart'tan bu yana 6326 kişi (30 Ağustos dahil) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu dönemde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 62'si (3930) erkeklerde, yüzde 38'i (2396'sı) kadınlarda görüldü. Ölümlerin yüzde 71'i (4 bin 491) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Toplamda Kovid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti.

Bakanlığın verilerine göre, 2 yaşından küçük 6 çocuk, 2-4 yaş arasında 1 çocuk, 5-14 yaş arasında 5 çocuk, 15-24 yaş arasında 10 genç pandemi sürecinde hayata gözlerini yumdu. 25-49 yaş arasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 397 olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK ÖLÜM HIZI

Sağlık Bakanlığı raporuna göre, Türkiye'de toplam 6326 Kovid-19 nedeniyle ölüm bildirildi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Onaylanmış vakalar içindeki ölüm hızı yüzde 2.35. En düşük ölüm hızı yüzde 0.03 ile 2-4 ve 15-24 yaş grubunda gerçekleşirken, en yüksek ölüm hızı yüzde 25.77 ile 80 yaş ve üzeri gruba ait.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK VAKA SAYISI OLAN İLLER

24-30 Ağustos tarihleri arasında 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 vaka sayısı Türkiye genelinde 12.4.

İstanbul 7.8, Batı Marmara 1.8, Ege 5.7, Doğu Marmara 7.8, Batı Anadolu 28, Akdeniz 7.6, Orta Anadolu 32.1, Batı Karadeniz 12.5, Doğu Karadeniz 10.5, K.Anadolu 22.3, Ortadoğu Anadolu 20, G.doğu Anadolu 13.9. Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.

Son bir ayda Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR.