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En çok onlar tercih edildi! Sıralama değişti! Peki hangi marka ne kadar sattı?
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satış yapan ilk 3 marka belli oldu. Pazar bir önceki aya oranla büyüme eğilimi gösterirken, yılın ilk 6 ayında en çok satılan 5 marka da sıralandı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, haziranda otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.
Otomobil satışları ise geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 olarak belirlendi.
Otomobil satışları ise geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 olarak belirlendi.