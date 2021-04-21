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En çok okunan 23 Nisan şiirleri! Kısa Atatürk ve bayrak temalı 23 Nisan’a özel şiirler

21 Nisan 2021 Çarşamba - 15:45 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 15:45

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için az bir süre kaldı. 23 Nisan 2021 yılında da her yıl olduğu gibi kutlanacak. TBMM'nin kurulduğu tarih olan ve Dünya çocuklarına armağan edilen bugün için öğrenciler ve öğretmenler şiirler, resimler ve oyunlar arıyor. Biz de yaklaşan çocuk bayramına özel 23 Nisan şiirleri derledi. İşte 23 Nisan ile ilgili şiirler…


23 Nisan Çocuk Bayramı heyecanla bekleniyor. Koronavirüs nedeniyle evlerinde eğitimlerini sürdüren çocuklar, evlerinin camlarını süslemeye başladı. 23 Nisan etkinlikleri nedeniyle şiir okuyacaklar arama motorlarına yönelerek 23 Nisan şiirleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte birbirinden farklı güzel ve anlamlı, kısa 23 Nisan şiirleri...

23 NİSANYurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inanan,
Her işte üstün,
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen,
Yurduna güven,
Sen ol çocuğum.
Hasan Ali Yücel

 

23 NİSAN 

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN


23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.


Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

 

 

23 NİSAN BİR ARMAĞAN 

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.
Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!
Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI

 

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