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En beğenilen diziler Kanal D'de!

07 Ocak 2021 Perşembe - 17:45 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 17:45

2020’nin En Beğenilen Diziler Araştırmasını’nın galibi Kanal D oldu...


Marketing Türkiye Dergisi’nin Xsights Araştırma ve Danışmanlık ile gerçekleştirdiği 2020’nin En Beğenilen Dizileri Araştırması’na göre Kanal D, yüzde 60’lık oy oranı ile en çok izlenen televizyon kanalı oldu.
 
 

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