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En az lise mezunu 400 bekçi alınacak! Bekçi başvuruları nasıl yapılır? 2020 bekçi alımı başvuru şartları

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 15:30 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 15:34

Polis Akademisi Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 400 bekçi alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ilanı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçisi alımı ne zaman? Bekçi başvuruları nasıl yapılır? 2020 bekçi alımı başvuru şartları...


Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre,  Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Peki,  2020 1. dönem mahalle ve çarşı bekçisi alımı ne zaman? Bekçi başvuruları nasıl yapılır? 2020 bekçi alımı başvuru şartları...
 
 
Polis Akademisi Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 400 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. 
 
Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400  erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. 
 
EN AZ LİSE MEZUNU 400 BEKÇİ ALINACAK
 
Polis Akademisi 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım duyurusu şu şekilde; 
 
"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400  erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
 
Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
 
 
 
 
 
 
 

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