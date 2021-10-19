En az lise mezunu 4 bin 500 TL maaşla sözleşmeli personel alınacak!

Gaziantep Üniversitesi 4 bin 500 TL maaşla en az lise mezunu sözleşmeli 54 personel alacak. Gaziantep Üniversitesi’nin personel alımı ilanına göre, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, destek personeli alımı gerçekleştirecek. Peki, Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

Gaziantep Üniversitesi personel alıyor! Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli kadrolarında alım yapacak olan üniversite, başvuru yapacak adaylarda en az lise mezunu olma şartı arıyor. 4/B sözleşmeli personel statüsünden yapılacak alımlarda KPSS şartı da aranıyor.

Gaziantep Üniversitesi personel alımı için açtığı kadrolarda maaşları, mezuniyet şartlarını ve bazı detayları şöyle hazırladı;

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır. B- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. C- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır. D- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gaziantep Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Kasım’da sona eriyor. Adaylar başvuru süresi içerisinde gerekli belgeler ile birlikte Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile başvurularını yapabilecek.

Başvuruya giderken;

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

4- Kimlik Fotokopisi götürülecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.