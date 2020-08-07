En az ilköğretim mezunu sürekli işçi alınacak! Vakıflar Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü güvelik görevlisi ve temizllik görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere sürekli işçi alıyor. Peki, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sürekli işçi alımı başvuru şartları...

Vakıflar Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 güvenlik görevlisi ve 2 temizlik görevlisi alıyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sürekli işçi alımı başvuru şartları...

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla 10 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 10 Ağustos'a kadar r esube.iskur.gov.tr internet adresinde yapılabilecek.

SİVAS VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; 10 Ağustos 2020 tarihine kadar esube.iskur.gov.tr internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Adaylar, ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Silahlı Güvenlik Görevlisi kadrosu için 8 personel alınacak. Başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları ise şöyle;

- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olup, 5188 sayılı kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olmak (son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan).

- Başvurunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak

- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

- Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek

- İlk ilan tarihi itibariyle Sivas İlinde (merkez ve ilçeler) ikamet ediyor olmak

- Boy uzunluğu erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda 160 cm olmak

- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı ceza almamış ve bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma kovuşturma bulunmamak.

Temizlik görevlisi kadrosu için 2 personel alınacak. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ise şöyle;

- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.

- Başvurunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak

- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak

- Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında iç ve dış mekânda temizlik hizmeti, bahçe bakım ve peyzaj işçiliği yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

- İlk ilan tarihi itibariyle Sivas İlinde (merkez ve ilçeler) ikamet ediyor olmak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 13.08.2020 günü saat 10.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi konferans salonunda noter huzurunda yapılacak. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek. Noter tarafından, açık işçi sayısının dört katı oranında asil ve aynı sayıda yedek aday

belirlenecek. Asil ve yedek adaylara ilişkin liste Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek.