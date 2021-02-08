En az 7 saat uyuyun!

İnsanların her geçen gün ekran bağımlılığının arttığını dile getiren Op. Dr. Ali Sipahier, “Pandemi sürecinden dolayı evde kaldığımız süre içerisinde bütün zamanımızı ekran karşısında geçirir hale geldik. Uzun süre teknolojik aletlerin başında kalmanın göz sağlığı için bir takım sakıncaları var. Normal zamanda dakikada 15 kere göz kırparken, ekran başındayken bu sayı yarıya düşüyor ve göz küresi açıkta kalıyor. Bu duruma bağlı olarak da gözde kuruluk meydana geliyor. Ayrıca, gençlerde çok yakından bakmak uyum spazmı dediğimiz bir durumu ortaya çıkarabiliyor. Bu da geçici miyoba ve baş ağrısına neden oluyor” dedi.

“EN AZ 7 SAAT UYUMAK GEREKİYOR”

Vücutta her organ kadar gözlerinde iyi bir uykuya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Sipahier, “Uyku bütün hücrelerin kendini yenilemesi için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Yaşa göre değişmekle beraber en az 7 saat uyumak gerekiyor. Çocuklarda ve gençlerde uyku ihtiyacı daha fazla ortaya çıkıyor. Uykumuzun aynı zamanda kaliteli bir uyku olması gerekiyor. Belli bir zamandan önce ekrana bakmayı kesmek gerekiyor. Gece ekranlardan yayılan mavi ışığa daha az maruz kalmak gerekiyor. Bu durum uykusuzluğu arttırarak, göz kuruluğu, kırışıklık, mor halkalar ve ödem oluşmasına sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

“DİNLENME SIRASINDA TELEFONA BAKMAMALIYIZ”

Göz sağlığının korunması için bazı önlemler alınması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Sipahier, şu tavsiyelerde bulundu: “Gözlerimizin her yöne bakması gerekiyor. Gözlerimizi en çok sabit mesafeden ekrana bakmak ya da herhangi bir şeye bakmak yoruyor. Saatte 1, 5-10 dakika gözü dinlendirmek ya da her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzaklıkta herhangi bir objeye bakmak gözlerimizi dinlendirmek için yeterli olacaktır. Ekranın üst kenarının gözlerimizden aşağıda olması gerekiyor. Ekranın parlaklığı da göz sağlığımız için oldukça önemli. Çok aydınlık bir ortamda karanlık bir ekrana bakmak, karanlık bir ortamda aydınlık ekrana bakmak gözü çok yoruyor. Dinlenme sırasında telefonlara bakmamak ve mümkünse doğada vakit geçirmek göz sağlığı için faydalıdır."