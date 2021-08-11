En az 4 bin 716 lira ödeniyor! 30 gün süresi var, çalışan da işveren de...

Çalışma izni mevzuatı

Yabancı uyruklu kişileri çalıştırmak isteyen işverenlerin, her ülkede olduğu gibi mevzuata uygun davranmaları gerekiyor. Ülkemizde yabancıların çalışma izinleri 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun kapsamındaki yabancılar şu şekilde:

Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancılar.

Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar.

Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan kişiler.

Kesinlikle yasak

Kanunla, kapsamdaki yabancıların, çalışma izni olmadan Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaklanmış durumda. Öte yandan, diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu kanuna göre çalışma izni almadan çalışabiliyor veya çalıştırılabiliyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Yurt içinden başvuruların doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurtdışından başvuruların ise konsolosluk ve büyükelçiliklere yapılması gerekiyor. Bununla birlikte, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, ikamet izni yerine de geçiyor. Yani, çalışma izni olan birinin bir de oturma izni alması gerekmiyor. Diğer taraftan, yabancı işçinin, iş sözleşmesi feshedildiğinde çalışma izni de sona eriyor.

Bakanlığa bildirilmeli

Yabancı çalıştıran işverenlerin, çalışma izni kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izninin iptalini gerektirecek hâlleri 15 gün içinde bakanlığa bildirmesi gerekiyor. Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izinlerinin iptal edilmesine ilişkin işveren başvuruları internetten sistem üzerinden yapılıyor. İptal talebi, işveren veya vekili tarafından imzalanmış dilekçenin sisteme yüklenmesi sonucunda işleme alınıyor ve ayrıca kağıt ortamında bakanlığa gönderilmesi gerekmiyor.

30 gün içinde sigorta

Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenlerin yabancı çalışanlarına ödeyecekleri taban ücretler bakanlık tarafından belirleniyor ve işin niteliğine göre değişkenlik gösteriyor. Yani, çalışma izni alınacak olan yabancı uyruklu kişiler için ödenecek olan ücretin bakanlık tarafından görev tanımına göre belirlenen minimum tutarlardan daha düşük olması söz konusu değil.