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En az 25 bin lira kazanıyorlar! Adını bile bilmiyorlardı, şimdi yılda 5 kez para alıyorlar
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilikle uğraşan kadınlar, daha önce adını bile duymadıkları ekinezya bitkisini toprakla buluşturdukları 5 dönüm araziden kazanç sağlıyor. İlçe kırsalındaki Dağkadı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi kadınlar, yaklaşık 2 yıl önce ABC Deterjan firması ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan "kirpi otu" olarak da bilinen ekinezya ile tanıştı.