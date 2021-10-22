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En az 240 bin TL kazanç! Birikim fırsatı, devlet katkısı da var...
Birikim fırsatı! Milyonlarca kişi yararlanıyor. Devlet katkısı da var. Ayda 300 lira yatırmanız halinde ileride çok yüksek rakamlara ulaşıyor. BES ile ilgili çok önemli detaylar açıklandı. 25 yaşında birikime başlayan bir kişi ayda 300 lira BES'e yatırırsa, 56 yaşına geldiğinde en az 240 bin liralık birikime sahip oluyor. 5 yıldan önce BES'ten çıkanlardan, ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılıyor. Bu nedenle sabretmek elde edilecek kazanç için büyük fayda sağlıyor. Başka yatırım aracında değerlendiremeyeceğiniz kadar küçük tutarlar bile yatırıma yönlendiriliyor.
Birikim yapmak isteyen çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Ayda 300 lira ödeyerek en az 240 bin liralık kazanca sahip olabilirsiniz. Milyonlarca kişi yararlanıyor. BES ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.