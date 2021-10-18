En az 2.697 TL ödeme yapılacak! Resmen duyuruldu ve tarih belli oldu
18 Ekim 2021 Pazartesi - 13:09 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 13:22
En az 2.697 TL ödeme yapılacak. Cuma günü hesaplara yatıyor. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bakan Bilgin resmen duyurdu ve ödemeler 22 Ekim'de yapılmaya başlanıyor. Öğrencilere eğitim öğretim desteği verilecek. İlköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL ödeme yapılacak. Toplamda ise 19.501 öğrenciye 73.6 Milyon TL ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter
'dan eğitim
ve öğretim yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Bilgin, "Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.
Bilgin, "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.