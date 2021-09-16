Emzirme sonrası göğüs nasıl eski haline getirilebilir?

Hamilelik heyecan verici bir süreçtir. Sağlıklı bir bebek sahibi olduktan sonra anneler kendilerinde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirler. Özellikle emzirme döneminden sonra göğüslerde yaşanan deformasyonların düzeltilmesi sıklıkla talep edilmektedir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka bu konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Hamilelik vücutta bazı değişikliklere neden olabilir. Anneler doğumdan sonra vücutlarında meydana gelen değişikliklerden şikayet edebilirler. Doğum öncesi görünümlerini mümkün olan en kısa sürede geri kazanmayı isterler. En sık görülen şikayet; emzirme nedeniyle memelerde görülen sarkmadır. Değişim prosedürünü kabul etmeye karar veren anne adayı kontrol altına alınır ve şikayetleri, beklenen değişiklikler uzmana detaylı olarak anlatılır. Bir uzmanla görüşme çok önemlidir. Hem danışan hem de doktor her ayrıntıyı açık olarak tartışmalıdır.

En sık yapılan ameliyat meme büyütmedir

Emzirme nedeniyle göğüslerde görülen sorunların çözümü için en sık yapılan ameliyat meme büyütmedir. Ameliyattan sonra danışanlar görünüşünden çok memnun kalarak özgüvenini yeniden kazanır. Operasyon adayları arasında doğumun üzerinden en az 6 ay geçmiş olması ve emzirme döneminin tamamlanmış olma kriterleri aranmaktadır. Uzmanların önerisi ise tekrar hamile kalmayı planlayan kişilerin herhangi bir işlem yaptırmaması yönündedir. Hamilelik süreci yeniden yaşandıkça şikayetler tekrar yaşanabilir. İşlemler için önemli noktalar ise; yapılacak operasyona engel rahatsızlığın olmaması, anesteziye uygun olunması, sigara kullanılmamasıdır.

Meme dikleştirme ve büyütme işlemleri

Meme büyütme ve dikleştirme çok hassas uygulanması gereken bir yöntemdir. Ameliyat sırasında memenin zarar görmemesi gerekir. İşlem sırasında süt bezlerine zarar verilmemelidir. Yanlış uygulamalarda tekrar yaşanabilecek hamilelik sırasında sorunlar ortaya çıkabilir. Genel anestezi altında yapılan operasyonda kişinin ihtiyacına göre protez yerleştirilir. Doğumdan ve emzirmeden sonra memeler elastikiyetini kaybeder. Elastikiyet kaybı göğüslerin sarkmasına neden olabilir. Meme dikleştirme işlemleri uygulanarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. Göğüs dikleştirme ameliyatı ile sarkık göğüsler dolgun bir görünüm bırakacaktır.

Meme dikleştirme ameliyatı oldukça kolay!

Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi yöntemi genel bir hastanede steril olarak yapılmalıdır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte 3 ile 4 saat içerisinde operasyon tamamlanır. Tercih edilen silikon protez miktarı sarkma koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Kişinin kendi meme dokusunu şekillendirip yeterli volüm yok ise silikon meme protezi ile doku desteklenir. Kesiler meme başı ve altında lolipop ya da meme alt kıvrımına uzanan ters T şeklinde yapılabilir.