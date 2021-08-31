Emziren anneler ne kadar rezene çayı tüketmeli?

Emziren anneler gün içerisinde 4-5 bardağa kadar rezene çayı tüketebilirler. Bu çay anne sütünün artmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında rezene çayı bebeklerin gaz problemlerinin hafiflemesine de yardımcı olmaktadır.

Rezene hoş kokusu ve güzel tadı sebebi ile yemeklerde sıklıkla kullanılır. Bunun yanında çay olarak da çokça tüketilmektedir. Rezene çayının insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Rezene A ve C vitamini bakımından son derece zengindir. Bunun yanında içerisinde magnezyum, fosfor, potasyum, kalsiyum gibi mineraller de bulunmaktadır.

Emziren Anneler İçin Rezene Çayı Nasıl Yapılır?

Bir bardak rezene çayı yapmak için bir tatlı kaşığı rezene tohumu kullanmak yeterli olacaktır. Çayın aromasını artırmak için rezene tohumları hafif bir şekilde ezilebilir. Öncelikle rezene tohumları bardağa eklenir. Ardından ise üzerine kaynamış olan su ilave edilir.

Rezene çayının 10 dakika kadar demlenmesi gerekmektedir. Bu çayın içerisine papatya da eklenerek aroması değiştirilebilir. Bunun yanında limon ile de tüketilebilmektedir. Yemekten sonra içilen rezene çayı yemeklerin daha rahat bir şekilde sindirilmesini sağlamaktadır.

Emziren Anneler Ne Kadar Rezene Çayı Tüketmelidir?

Emziren anneler gün içerisinde 4-5 bardağa kadar rezene çayı tüketebilirler. Bu çay anne sütünün artmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında rezene çayı bebeklerin gaz problemlerinin hafiflemesine de yardımcı olmaktadır.

Şişkinlik ya da hazımsızlık hallerinde yemekten sonra 1 bardak rezene çayı içmek midenin rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

Emziren Annelerde Rezene Çayı Faydaları Nelerdir?

Emziren annelerde rezene çayının pek çok faydası bulunur.

Sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır. Bu nedenle de sakinleşmeye yardımcı olmaktadır.

Mide ve bağırsaktaki gaz sancılarının hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Sindirim sisteminin daha rahat bir şekilde çalışmasını sağlar.

Boğaz ağrısının ve öksürüğün giderilmesinde son derece etkilidir.

İçinde bulunan fenkon ile atenol bileşenleri sayesinde balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Bebekler İçin Rezene Çayının Faydaları Nelerdir?

Anne kadar bebek içinde rezene çayının pek çok faydası bulunmaktadır.

Kolik bebeklerin sakinleşmesi için yardımcı olur.

Bebeklerde sindirimin daha kolay gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Soğuk algınlığı gibi hastalıklardan bebeklerin korunmasını sağlar.

Bebeklerde çok fazla görülen gaz sancılarının hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Bebeklere rezene çayı yapmak için öncelikle organik rezene biberona eklenir üzerine ise su ilave edilir. Yaklaşık 5 dakika kadar demlemeye bırakılmalıdır. Çayın bebeklere verilmeden önce oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.