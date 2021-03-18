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Emre Kınay koronavirüse yakalandı!

18 Mart 2021 Perşembe - 9:48 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 9:48

Ünlü oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kınay, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.


Emre Kınay, corona virüse yakalandığını duyurarak, hem hastalık sürecini hem de sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi.
 
Evde tedavisine devam eden Emre Kınay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok.

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