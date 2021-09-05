Emre Kaya: Demet Akalın’la kırgınlığımız geçti

Hareketli parçalarla adından söz ettiren Emre Kaya, "İlk kez slow bir şarkı yaptığımı söyleyebilirim. Yine sözü müziği bana ait. İyi ki de bu eseri okumuşum diyorum. İlk tepkiler çok iyi" dedi.

Pandemi döneminde sürekli olarak şarkı yazdığını ifade eden Kaya, "Genellikle kendi yazdığım şarkıları seslendirmeyi tercih ediyorum. Aynı zamanda besteci olduğumdan olacak ki bir şarkıyı çok zor beğeniyorum" diye konuştu.

Bir dönem kırgın oldukları Demet Akalın 'ın sosyal medyadan, "Tam ruh halimin şarkısını yapmışsın bro" demesi hatırlatılan şarkıcı, "Daha bu sabah konuştuk. O bir şarkıyı beğendiyse o parça yürür. Onun tespitleri bu yönde çok iyi. Kendisiyle ufak bir kırgınlığımız vardı geçti. Şimdi de kendisiyle bir düet yapabilir miyiz diye konuşuyoruz. Böyle bir şey olursa sürpriz olmaz" dedi.

Yangın bölgelerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen Emre Kaya, "Ben yangın bölgesindeydim, evi yanan bir aileyle bir gece aynı çadırda kaldım. Yaptıklarımı çok anlatmak istemiyorum ama bu süreçte çok yıprandım. Dokuz gündür yaşadığımı bir ben bir de Allah biliyor. Olması gerekeni yaptık. Bu ülkede insanlar yan yana olunca her şeyi halledebilir" dedi.

"YARDIM TIRINA İSMİNİ YAZDIRIYORSUN"

Bazı insanların bu süreci reklam yaparak yönettiğini savunan şarkıcı, "Çok fazla yardım toplandı ve gerçekten çok ihtiyaç vardı, bizzat gördüm. Sosyal medyada hoş olmayan durumlar da gördük. Yani bir yardım tırı yaptırıyorsun ve üzerine ismini yazdırıyorsun. Bari bunu yapmasalardı!”

“Yaptığın yardım Allah katında biliniyor zaten, bunu reklama dönüştürdüğünde bir anlamı kalmıyor. Ben de orada fotoğraf çekip yayımlayabilirdim ama yapmadım. Söylemek bile doğru değil ama sorulduğu için anlatıyorum" dedi.