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Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi

21 Kasım 2020 Cumartesi - 18:01 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 18:01

Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci çifti, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.


Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi. Beylerbeyi Bosphorus Otel’de gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştiren Emre Karayel-Gizem Demirci çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.Emre Karayel’in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelinin şahitliğini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı.Koronavirüs pandemisi nedeniyle düğün törenini iptal eden ünlü çiftin, Bodrum’da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi.
 
 
"ÇOK HEYECANLIYIM" 
 
Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu, birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyle aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız.” dedi.
 
NİKAHTAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 
 
Nikahtan saatler sonra sokağa çıkma yasağı da gerçekleşecek, davetlileri hemen yolcu edeceksiniz heralde?" şeklindeki soruya oyuncu, "Hemen göndereceğiz, öyle olacak ne yazık ki" cevabını verdi.(Milliyet)
 
 
 
 
 
 
 
 

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Emre Karayel Gizem Demirci nikah
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