Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Silivrikapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gazeteci Emre Erciş evinin önünde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Erciş, bacağından yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş'in İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Emre Erciş silahlı saldırı sonucu yaralandı
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)- | 12 Ağustos 2021 Perşembe - 14:50 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 14:57