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Emre Erciş silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)- |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 14:50 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 14:57

Gazeteci Emre Erciş evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafında silahlı saldırıya uğradı. Silivrikapı'da bulunan evinin önünde saldırıya uğrayan Erciş'in İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.


 
Olay, saat 12.30 sıralarında Fatih Silivrikapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gazeteci Emre Erciş evinin önünde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Erciş, bacağından yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş'in İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
 
  
 
 
 

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